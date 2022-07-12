Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 12:26
Işıklı Mahallesi'nde elma bahçesine gittikten sonra eve dönmeyen Mehmet Efe'nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Efe'nin cenazesi, traktörünün arkasına takılı çapa makinesinin üzerinde bulundu.
Ön inceleme sonucu çapa makinesine kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen Efe'nin cenazesi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız