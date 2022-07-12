1975 model otomobiline çocuğu gibi bakıyor. Fiyatı dudak uçuklattı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ertuğrul, 4 yıl önce oğlunun babalar gününde hediye olarak aldığı otomobiline çocuğu gibi bakıyor. Aynı zamanda klasik otomobil tutkunu da olan Ertuğrul, ikinci sahibi olduğu otomobiline 100 bin TL teklif edildiğini ileri sürerek aracını satmayı düşünmediğini söyledi.

Oğlunun babalar günü hediyesi

Aracı 4 yıl önce oğlunun babalar günde hediye olarak aldığını ifade eden Ertuğrul, "Araç 4 yıldır bende, ben ikinci sahibiyim. Oğlumun babalar günü hediyesi. Arabanın boyası soluk olduğundan genel bir bakım yaptırdım. Her şeyini orijinal yaptırdım yan sanayi tek parçası yok her şeyi orijinal" dedi

100 bin TL teklif edildi

1975 model olan aracına 100 bin TL teklif edildiğini ve satmayı düşünmediğini aktaran Ertuğrul, "Klasik araçlara özel bir ilgim var ve oğlumun babalar günü hediyesi. Satmak için değil binmek için bakım yaptırdım. 100 bin TL teklif edildi ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum" diye konuştu