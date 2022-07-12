Kilit kavşakta bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe geçmesiyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 21:32
Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.
Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.
Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız