Doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı
Konya'da cuma hutbesinde, eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetine ilişkin ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imamın açığa alındığı öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 21:51
8 Temmuz'da medyaya yansıyan, doktorlara ve sağlık hizmetine yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imam A.G. açığa alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konya Valiliğinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız