AFAD: Kastamonu'da kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 23:40
AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız