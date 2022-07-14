Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek 34 üncü madde doğrultusunda yükseköğretim kurumlarında Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamının önü açılmıştır.

Anılan yasal düzenleme çerçevesinde, devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere Doktora Sonrası Araştırması olarak, doktora mezuniyetinden yedi yıl geçmemiş kişilerin en fazla üç yıl süre ile çalıştırılmasına imkan verilmiştir.

Ancak, anılan düzenleme yapılırken ilgililerin giderlerinin döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaktan karşılanması istenilmişti.

Aradan geçen süre zarfında birçok üniversitede bilimsel araştırma projelerine ayrılan kaynakların sınırlı olması bakımından Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamının üniversitelerde yaygınlaşması mümkün olamamıştı.

Bu doğrultuda, kamuoyunda "3600 Ek Gösterge Paketi" olarak bilinen 7417 sayılı Devlet Memurları İle Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinde düzenlemeye gidilerek Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamındaki bütçe sorunu özel bütçeye ayrılarak çözülmüş oldu.

Buna göre;

-Üniversiteler ilgili Kanunda belirtilen birimlerde ya da projelerde yardımcı eleman olmak üzere "Doktora Sonrası Araştırmacı"larının giderlerini proje bütçesinin yerine devlet bütçesinden karşılayarak çalıştırabilecektir. Bu durum, tüm üniversitelerde projelerdeki araştırmacı istihdamının yaygınlaştırmasına vesile olacaktır.

-İlgili kanunda döner sermaye bütçesi olduğu için %5 olarak belirlenen sınırlandırma, devlet bütçesine geçirildiği için %2'ye düşürülmüştür. Buna göre 1000 kadrolu öğretim elemanı olan bir üniversitemiz "doktora sonrası araştırmacı" statüsünde 20 sözleşmeli personel çalıştırabilecektir.