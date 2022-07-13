Lisa şifayı Türkiye'de tatil yaparken buldu

Beyin tümörü bulunan İngiliz Lisa Robinson, tatil için geldiği Türkiye'de ilginç şekilde şifayı buldu. İngiltere'de doktorların "Ameliyatla yüzde 25 yaşama şansın olur. Kurtulsan bile büyük ihtimal felç kalacaksın" dediği Robinson, haziran ayı başında hem tatil hem de diş operasyonu için Antalya'ya geldi. Burada bir klinikte diş tedavisi görürken aniden bayıldı. Antalya Anadolu Hastanesine kaldırılan kadına beyin kanaması teşhisi konuldu, ameliyata alındı. Beş saat yoğun bakım ve 13 saat süren operasyon sonrası 44 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu. Yaşanan bu durum, İngiliz basınına yansıdı. Haberlerde 'Şanslı Lisa Türkiye'de kurtuldu' denildi.

Lisa Robinson'un durumundan haberdar olan eşi Michael Ringer, kızı Jade Robinson ve kız kardeşi Sharon Morris yanına geldi. Aile, Michael Ringer'ı hastaneden çıkarabilmek için destek bekliyor.

Bu arada, hastanede bir hafta kalan kadın, taburcu olacağı sırada büyük bir şok yaşadı. Newcastle'da yaptırdığı sağlık sigortasının yurtdışı operasyonları karşılamadığını öğrendi. Bunun üzerine ailesi 50 bin sterlinlik hastane masraflarını karşılamak için sosyal medyadan kampanya başlattı. İngiltere'de iki günde 12 bin sterlin toplanırken kampanyanın sürdüğü belirtildi. Kendi ülkesinin basınına konuşan Lisa Robinson, Türkiye'ye ve Türk doktorlara teşekkür etti. Robinson "Hayattan umudumu kesmiştim. Felç kalma ihtimalim vardı. Ancak Türk doktorlar beni kurtardı. Hepsine minnet borçluyum. Ayrıca evime dönmem için bana destek olan herkese de teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ