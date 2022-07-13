Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin kayısı işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 10:29
Alınan bilgiye göre, Bayram Salık'ın (34) kullandığı 44 AL 943 plakalı otomobil, Çöşnük Mahallesi Tandoğan trambüs durağında bekleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı kayısı işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüsteki E.T. (54) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız