15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
Doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı
Doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı
Babasının banka hesabıyla oynadı, tazminatsız kovuldu
Babasının banka hesabıyla oynadı, tazminatsız kovuldu
Düğündeki 'halay' kavgası hastanede devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi
Düğündeki 'halay' kavgası hastanede devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi
15 Temmuz'un en kritik adresi: Genelkurmay Karargahı
15 Temmuz'un en kritik adresi: Genelkurmay Karargahı
4 bin ailenin geçim kaynağı: Kilosu 30 lira
4 bin ailenin geçim kaynağı: Kilosu 30 lira
'Fırat Nehri'ne siyanür karıştı' iddiası yalanlandı
'Fırat Nehri'ne siyanür karıştı' iddiası yalanlandı
Trafik kazalarının acı bilançosu: Her gün 5 kişi ölüyor
Trafik kazalarının acı bilançosu: Her gün 5 kişi ölüyor
Hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama
Hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 vatan evladı şehit edildi
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 vatan evladı şehit edildi
Tahıl koridoru görüşmeleri yarın İstanbul'da başlıyor
Tahıl koridoru görüşmeleri yarın İstanbul'da başlıyor
AK Parti'den AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
AK Parti'den AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
MEB'in, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri sürüyor
MEB'in, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri sürüyor
Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 14:27
Yazdır
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak.

Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek.

Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak.

Millet Camii'nde kılınacak cuma namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk koyacak.

Ankara'daki programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.

- "İstanbul'dan New York'a milli iradenin gücü gösterilecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek.

Yurt genelinde açık hava ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Meydanı'nda LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

New York'ta da 15 Temmuz'a dikkati çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.

- "Tüm camilerde sela okunacak"

Basın İlan Kurumu ise Marmaray Yenikapı İstasyonunda "15 Temmuz ve Manşetler" sergisi düzenleyecek.

İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, yarın Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na hareket edecek.

KAPAT [X]

İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da 3 gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da ayrıca tüm camilerde sela okunacak.

Aynı gün, Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek, TRT1'de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak.

- "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 15 Temmuz 2016'da darbe görünümlü işgal girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle beraber büyük bir kahramanlık sergilediğini belirtti.

Tarihte eşi görülmemiş bir mücadeleyle büyük bir ihanetin bertaraf edildiğini hatırlatan Altun, 15 Temmuz'un milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu, milletin o gece meydanlara çıkarak hainlere, namertlere karşı bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı.

15 Temmuz gecesi ortaya konulan bu mücadele ruhunu diri tutmak amacıyla, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Başkanlık olarak anma programı ve etkinlikler düzenlediklerini aktaran Altun, eli kanlı FETÖ'nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ettiklerini kaydetti.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ'nün ihanetlerini hep hatırda tutacağız. Milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

- "9 bin program düzenlenecek"

Öte yandan İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi kapsamında kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemi'ne 2022 yılında kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yaklaşık 9 bin proje girişi ile son 6 yılın en yüksek proje/etkinlik sayısına ulaşıldı.

Proje sayısı 2020 yılında 2 bin 961, 2021 yılında 3 bin 876 olurken bu yıl gerçekleştirilecek program sayısı önceki iki senenin toplamını aştı.

Bu sayı, 15 Temmuz'un canlı tutulduğunun ve vatandaşların demokrasi nöbetini hala sürdürdüklerinin göstergesi oldu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
Hafıza 15 Temmuz Müzesi hain darbe girişimini belleklere kazıyor
Hafıza 15 Temmuz Müzesi hain darbe girişimini belleklere kazıyor
Erdoğan bayramda 13 liderle görüştü
Erdoğan bayramda 13 liderle görüştü

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Mesleki Yeterlik Kurumunda çalışan personele yapılan ilave tediye ödemeleri nedeniyle ayni ve nakdi tüm ödemelerin aylık net tutarları toplamı için öngörülen üst sınırların aşılması suretiyle kamu zararı oluştuğuna karar veren kararı onadı.
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
İşte çocuklarına uyguladığı sıradışı kurallar!

İşte çocuklarına uyguladığı sıradışı kurallar!

Elektrikli araç markası Tesla ve SpaceX?in kurucusu olan Elon Musk, 224 milyar dolar servetini bırakacağı 7 çocuğuna şimdiden sıkı bir kural listesi oluşturdu. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın beklentilerini duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.