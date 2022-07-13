Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu
Adıyaman'da, Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 14:51
Barajın Kahta ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmındaki kıyıda hareketsiz bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız