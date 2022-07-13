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İstanbul'da duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenlerin arızalanması vatandaşların tepkisini çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızalı olması yolcuların tepkisine neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 15:16
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İstanbul'da duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenlerin arızalanması vatandaşların tepkisini çekti

Kent genelindeki bazı metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma istasyonlarındaki bazı yürüyen merdiven ve asansörler, arıza nedeniyle hizmet vermiyor.

Bu asansörlerle yürüyen merdivenleri kullanmak zorunda kalan yaşlı, hasta veya çocuklu yolcular ise duruma tepki göstererek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını talep etti.

Duraklarda arızalı olan yürüyen merdivenler ve asansörlerin önlerinde ise "Planlı revizyon" veya "Sizin için yeniliyoruz" yazıları asıldı.

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı boyunca bazı Karadeniz, Uluyol/Bereç ve Topkapı duraklarındaki asansörler ve Ali Fuat Başgil durağındaki yürüyen merdivenlerin hizmet vermediği görüldü.

- Altunizade durağında 3 farklı bitiş tarihi

Altunizade metro durağında da nisan ayında planlı bakıma, revizyona girilen yürüyen merdiven için ilk önce 30 Nisan, daha sonra 30 Mayıs ve son olarak 30 Haziran, bitiş tarihi olarak yazılırken yürüyen merdivenlerin çalışmadığı gözlendi.

Söz konusu durakta arızanın giderilememesi üzerine merdivenin kapatıldığı paravanda 15 Temmuz'da bakımın biteceğine yönelik bilgilendirme yazısı asıldı.

Anadolu Yakası'ndaki Söğütlüçeşme ile Avrupa Yakası'ndaki Beylikdüzü güzergahları arasında sefer yapan metrobüs hattında bazı duraklardaki asansörler arıza ve çeşitli gerekçelerle hizmet vermiyor.

Yolculardan Mehmet Şevket Akbay, arıza nedeniyle engellilerin bazı duraklardaki asansörleri kullanamadığını ve bu nedenle zorluk yaşadığını söyledi.

Yolcu Dilek Et, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda genellikle Ali Fuat Başgil durağını kullandığını anlatarak, bu duraktaki yürüyen merdivenlerin yaklaşık 20 gündür çalışmadığını ifade etti.

Dizinde kireçlenme olduğu için merdivenleri çıkarken zorlandığını aktaran Et, "Diz kapağımda rahatsızlık var, yukarı çıkmamam lazım ama mecburen çıktım" dedi.

- "Yürüyen merdivenler çalışmadığında büyük ızdırap oluyor"

Yolculardan Emin Algün, Taksim'de 3 yürüyen merdivenin arızalı olduğunu ve yaklaşık 6 aydır arızanın düzeltilmediğini söyledi.

Yenikapı ve Vatan duraklarındaki yürüyen merdivenlerin de arıza yaşandığını belirten Algün, "Yürüyen merdivenler çalışmadığı müddetçe insanlara çok büyük ızdırap oluyor. Hele o çok derin metrolarda inanılmaz sıkıntı oluyor." ifadelerini kullandı.

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Algün, 70 yaşında olduğunu ve yürüyen merdivenler çalışmadığı için merdivenleri çıkarken zorlandığını dile getirerek, "4,5 yıl Fransa'da yaşadım Paris metrosu çok meşhurdur ama hiç orada merdivenlerin arıza yaptığı görmedim. Bizim merdivenler neden bu kadar arıza yapıyor, onu anlamakta güçlük çekiyorum. Tamiri zor mu bunların? Asansörler sürekli arızalı, tuvaletler kapalı... Bir düzensizlik var." diye konuştu.

- "Bebek arabasıyla inmek zorunda kaldım"

Topkapı tramvay durağındaki asansör çalışmadığı için yürüyen merdivenlerden bebek arabasıyla inmek zorunda kalan Büşra Zurnacı da, asansörlerin çalışmamasına tepki gösterdi.

Çocuğunu hastaneye götürmek için tramvaya bindiğini ve asansörün çalışmaması nedeniyle çok zorlandığını belirten Zurnacı, "Yürüyen merdivenlerden inmek zorunda kaldık bebek arabasıyla. Çocuk düşebilirdi, her şey olabilirdi." dedi.

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