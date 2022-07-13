Tabldot sözleşmeleri 3 aya indi

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre;

Hazır yemek sektöründe yılbaşından önce 20 TL olan tabldot yemek, gıdada yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte 40 TL'ye yükseldi. Sektörde daha önce 1 yıllık olan sözleşme süreleri de 3 aya kadar indi. Devletin günlük yemek ücretini 35 liradan 51 liraya çıkarmasıyla doğru fiyatı bulduğunu belirten TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, şu anki enflasyonist ortamda 4 çeşit tabldot yemeğin maliyetinin kendileri için 40 liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Yemek fiyatlarında yüzde 79,4 artışa gidildiğini kaydeden Bozdağ, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 79'larda olmadığını, YESİDEF olarak enflasyon sepetlerinin yüzde 110 olduğunu söyledi.

Halen 1 personeli doyurabilecekleri rakamın kendileri için 40 liranın üzerinde olduğunu aktaran Bozdağ, devletin yıllık olarak açıkladığı 51 lira günlük yemek fiyatının önümüzdeki altı ay için geçerli olduğunu bildirdi. Eylül ayna doğru gıdadaki enflasyonun düşme eğilimi göstereceğini öngördüklerini kaydeden Bozdağ, "Turizmin eylül ayına doğru gerilediğini düşünürsek, fiyatların biraz daha düşme eğilimi göstereceğini düşünüyoruz" dedi. Türkiye'de halen hazır yemek verilen personel sayısının yaklaşık 6,5 milyon olduğunu ifade eden Bozdağ, potansiyel olarak ise bu rakamın 20 milyon civarında olduğunu belirtti. Sadece ilkokul ve liselerde 18 milyon öğrencinin olduğunu hatırlatan Bozdağ, bunların da kendi sektörleri için potansiyel müşteri olduğunu vurguladı. Dolaysıyla pazarın giderek büyüme göstereceği noktasında inançlarının tam olduğunu ifade eden Bozdağ, "Ancak gıda enflasyonundan dolayı yalpalanıyoruz ama umarım bu stabil hale geldiğinde herkesin para kazanacağı bir sektör olacak. Şu an hemen hemen herkes zararda ya da başa baş noktasında işini ikame etmeye çalışıyor" diye konuştu.

'Sabit fiyatla yemek verme dönemi artık bitti'

Bozdağ, sözleşme sürelerinin yılbaşında 6 aya indiğini, nisan ayına geldiğinde ise 4 ay ve 3 aylık sözleşme sürelerine kadar düştüğünü aktardı. Bozdağ, "Öyle günler yaşadık ki aylık olarak fiyat geçtiğimiz günler de oldu. İşte bakın üçer aylık süre içinde enflasyonun dışında asgari ücrete zam geldi. Asgari ücrete gelen zamdan dolayı 3 ayı beklemeden neredeyse maliyetlerimize yüzde 10 yansıdığı için müşterilerimizden 1 Temmuz itibarıyla fiyat farkını isteyeceğiz. Yani bildiğimiz tüm ezberler bozuldu. 1 yılık sözleşmeler, 6 aylık sözleşmeler ya da sabit fiyatla yemek verme dönemi artık bitti" açıklamasında bulundu.