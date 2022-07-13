Ukrayna tahılının sevkine ilişkin yapılan dörtlü toplantı sona erdi
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin İstanbul'daki toplantısı 1,5 saat sürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 18:04
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi." bilgisine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız