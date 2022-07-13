Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 6,54 puan ve yüzde 0,27 kazançla 2.440,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.387,89, en yüksek 2.440,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 2.408,08 puandan tamamladı.

- Gün içinde en düşük 2.387,89, en yüksek 2.440,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kaybederek tamamladı

- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 986 bin liraya çıktı

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 1,37 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,13 puan ve yüzde 2,07 düşüşle 2.564,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.740,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.740,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 artışla 986 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,3791 lira, satışta 17,4487 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,2480 lira, satışta 17,3171 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 23,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0090, sterlin/dolar paritesi 1,1920, dolar/yen paritesi de 137,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 97,5 dolardan işlem görüyor.