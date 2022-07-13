Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 19:41
Alınan bilgiye göre, Kadıköy-Yenidoğan hattında yolcu taşıyan 34 TN 1878 plakalı İETT otobüsünün motoru, D-100 kara yolu yan yolda birden alev aldı.
Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü Arif Karaduman, Sahrayıcedit mevkisinde aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Sürücü, durumu itfaiyeye bildirdikten sonra kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız