Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: 7 kişi gözaltında
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 13 Temmuz 2022 20:13
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız