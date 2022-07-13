TDV, Zambiya'da 3 bin aileye kurban eti dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Güney Afrika ülkesi Zambiya'da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıttı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 22:06
TDV görevlisi Lütfullah Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Zambiya'da 150 büyükbaş kurbanlığın kesimini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sarıgül, bu kapsamda ülkenin başkenti Lusaka ile Kafua'da 3 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldığını belirtti.
TDV gönüllüleri, kurban eti dağıtımında çocuklara Türk bayrağı, balon ve şeker hediye etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız