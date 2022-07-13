Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 13 Temmuz 2022 22:22
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız