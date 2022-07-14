Yabancı turistin tazminat oyunu: Amaç tatili bedavaya getirmek

Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Sponsorlu İçerik
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı
Cezaevlerinde dilekçeler daha hızlı ulaşacak
Cezaevlerinde dilekçeler daha hızlı ulaşacak
İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapandı
İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapandı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Dörtlü Toplantı' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Dörtlü Toplantı' açıklaması
Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: 7 kişi gözaltında
Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: 7 kişi gözaltında
Eğitimci Nazmi Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
Eğitimci Nazmi Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yabancı turistin tazminat oyunu: Amaç tatili bedavaya getirmek

Fethiye ve Marmaris çevresindeki oteller başta kötü niyetli İngiliz turistler olmak üzere organize oyunlarla boğuşuyor. Bazıları, kaza süsü verilmiş hareketlerle otelde ya son gün şikayetçi oluyor veya şikayetini ülkesine gidince yapıyor. Sadece Marmaris'te bir sezonda otellerin 1-1,5 milyon poundu bu yolla kesintiye uğruyor.

Eklenme : 14 Temmuz 2022 08:10
Yazdır
Yabancı turistin tazminat oyunu: Amaç tatili bedavaya getirmek

Turizm sektörü, pandemi durgunluğu kayıplarını yoğun turist akışıyla karşılamaya çalışırken, diğer yandan da kötü niyetli turistlerin 'kaza' oyunlarına ödedikleri yüz binlerce pound yüzünden sıkıntı çekiyor. İngiliz turistler, tatil için genellikle Fethiye ve Marmaris bölgesini seçiyor. Bazıları ise kaza senaryosu yazıyor, bunu başarıyla oynuyor, ülkesine döndüğünde ya da tatilinin son gününde şikayetçi oluyor. Bu yolla ya tatilini bedavaya getirmiş oluyor, bazen de cebine de ekstra para koymuş olarak dönüyor.

Dünyaca ünlü dev turizm acentesi TUI "Yer ıslaktı, kaydım düştüm, hastaneye gittim, merdiven kaygandı" diyen turistlerin hastaneye gittiklerini, havuzdan mikrop kaptıklarını, hatta manevi olarak zarar gördüklerini iddia ediyor ve otellerin alacaklarından turist başına 5-10 bin poundluk kesintiler yapıyor. Ancak bu iddialarla ilgili belge gösterilmediği için otel sahibi de sigortadan bu bedeli tahsil edemiyor. Son olay, bir otel müdürünün kamera görüntülerini izlerken, düşme senaryosunu başarılı şekilde oynayan bir anne-kızın görüntülerini tespitiyle ortaya çıktı.

KÖTÜ NİYETLİLER ÇETE GİBİ

Bölgede konaklama ve yeme içme sektöründe faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Odası'nın da üyesi olan Musa Evin "Bir arkadaşımız 300 bin (6 milyon), bir diğeri 600 bin poundluk (12 milyon lira) ödemeler yapmış. Bunların çok büyük bir kısmı, kaza süsü verilmiş veya havuzdan mikrop kapmış, yemekten midesi bozulmuş gibi senaryolar sebebiyle. Turistler geliyor, dönüşte tatilini bedavaya getirdiği gibi üstüne cebine ekstra para ekleyerek gidiyor" dedi.

Bölgede otelcilik yapmakta olan Mustafa Çoban ise "25 yıldır zaman zaman kötü niyetli tatilcilerle karşılaşıyoruz. Son 10 yılda bu gibi olaylarda büyük artış yaşandı. Kayıp düştüğünü söyleyenler, odaya böcek götürüp fotoğrafını çektikten sonra odasında haşere olduğunu iddia edenler dahi oldu. Hatta bazıları ülkesine dönüyor, aile hekimine gidip midesinin bozulduğu iddiasıyla rapor alıyor ve bu raporla tazminat talep ediyor. Ne tahlil var, ne tetkik, ne de doktora ödendiği iddia edilen bedelin faturası. Halbuki zehirlenme benzeri olay için, o gün orada konaklayanların yüzde 10'unda aynı şikayetin olması gerek. Dünyanın en büyüğü olan TUI, bizden de bu gibi ispatı olmayan iddialarla en büyük tazminatı alan operatör. Bize 'müşteri hastaneye gitmiş, psikolojisi bozulmuş, ödeme yapmış, ona parayı ben ödedim' diyerek bize yapması gereken ödemeden yüz binlerce pound kesti. Sadece bizden kesilen 8 yıllık tutar 750 bin poundu (16 milyon lira) buldu" dedi.

Çoban, Marmaris yöresinde her yıl otelcilerin 1-1,5 milyon poundunun bu şekilde kesildiğini, otelcinin haksız yere uğradığı zararın büyük olduğunu söylüyor. Mustafa Çoban, bu cezaları kendilerine kesen TUI'nin aynı yıl aynı zamanda otellerine "Herşey Dahil 3 Yıldız Aile Oteli kategorisinde dünya birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ödülleri" verdiğini, bunun büyük bir tezat olduğunu dile getirdi.

OSCAR'LIK OYUNCULUK

Kadın turist, engelli rampasının başına geliyor. Kızı ise senaryoya uygun olarak, en iyi fotoğrafı çekeceği tarafa yerleşiyor. Kadın tırabzanlara tutunarak düşüyor numarası yapıyor, kızı fotoğraflıyor. Sözde düştüğü yerde en 'acı veren' şekli ayarlayan kızı, bir fotoğraf daha çekerken akülü sandalyeyi emniyete almayı ihmal etmiyor. Senaryo, çığlıklar atıp görevlileri başına toplamak suretiyle sona eriyor.

YERLİYE 50, İNGİLİZE 20 POUND: SUDAN UCUZA KONAKLIYORLAR

Dev acentelerin bir yıl önceden otellerin odalarını satın aldıklarını, çok düşük fiyatlar verdiklerini hatırlatan Musa Evin "Yerliye 50 pound olan odalar, yabancıya 20 pound. Üstelik onların otele masrafı ve verdikleri zarar da cabası. Dünya çapında bir acentemiz olmadığı sürece, dünyanın en güzel otellerine, en güzel sahiplerine, en önemli tarihi değerlerine sahip ülkemizin tesisleri yok pahasına satılmaya devam edecek, kişi başı gelirimiz aynı yerlerde sayacak" dedi.

HEP BİRLİKTE HUKUK SAVAŞI VERMELİYİZ

Turizmci Musa Evin, otel sahiplerinin yüz binlerce turist getiren acenteyle tek başına savaşamayacağı için dava edemediklerini belirterek, "Turizmcilerin ancak birliktelikle yurt dışında hem acente hem de hukuki destek alabileceği bir organizasyon kurulmalı" ifadesini kullandı. Mustafa Çoban da "Bir görüşmemizde Turizm Bakanımıza konudan bahsettim. İngiliz tur operatörünün gelirimize ortak olduğunu söyledim. Bu durumların İngiliz kanunlarında yerinin olduğunu ifade ettiler. Biz de diyoruz ki TÜROB, TÜRSAB gibi tüm turizm örgütlerinin katılımıyla bir hukuk organizasyonu kuralım, hakkımızı arayalım. Onların şikayetlerinde bizim kanunlarımız geçerli olsun. Hakkaniyetli olan budur" dedi.

Canan ERASLAN

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 2 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 2 liraya düştü
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Darbe girişiminin ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor
Darbe girişiminin ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor
Aynı mermi iki arkadaşı gazi yaptı
Aynı mermi iki arkadaşı gazi yaptı
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Bu Habere Tepkiniz

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!
Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Mesleki Yeterlik Kurumunda çalışan personele yapılan ilave tediye ödemeleri nedeniyle ayni ve nakdi tüm ödemelerin aylık net tutarları toplamı için öngörülen üst sınırların aşılması suretiyle kamu zararı oluştuğuna karar veren kararı onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (12-17)

Haftanın fırsat ürünleri (12-17)

12 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.