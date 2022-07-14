Yabancı turistin tazminat oyunu: Amaç tatili bedavaya getirmek

Turizm sektörü, pandemi durgunluğu kayıplarını yoğun turist akışıyla karşılamaya çalışırken, diğer yandan da kötü niyetli turistlerin 'kaza' oyunlarına ödedikleri yüz binlerce pound yüzünden sıkıntı çekiyor. İngiliz turistler, tatil için genellikle Fethiye ve Marmaris bölgesini seçiyor. Bazıları ise kaza senaryosu yazıyor, bunu başarıyla oynuyor, ülkesine döndüğünde ya da tatilinin son gününde şikayetçi oluyor. Bu yolla ya tatilini bedavaya getirmiş oluyor, bazen de cebine de ekstra para koymuş olarak dönüyor.

Dünyaca ünlü dev turizm acentesi TUI "Yer ıslaktı, kaydım düştüm, hastaneye gittim, merdiven kaygandı" diyen turistlerin hastaneye gittiklerini, havuzdan mikrop kaptıklarını, hatta manevi olarak zarar gördüklerini iddia ediyor ve otellerin alacaklarından turist başına 5-10 bin poundluk kesintiler yapıyor. Ancak bu iddialarla ilgili belge gösterilmediği için otel sahibi de sigortadan bu bedeli tahsil edemiyor. Son olay, bir otel müdürünün kamera görüntülerini izlerken, düşme senaryosunu başarılı şekilde oynayan bir anne-kızın görüntülerini tespitiyle ortaya çıktı.

KÖTÜ NİYETLİLER ÇETE GİBİ

Bölgede konaklama ve yeme içme sektöründe faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Odası'nın da üyesi olan Musa Evin "Bir arkadaşımız 300 bin (6 milyon), bir diğeri 600 bin poundluk (12 milyon lira) ödemeler yapmış. Bunların çok büyük bir kısmı, kaza süsü verilmiş veya havuzdan mikrop kapmış, yemekten midesi bozulmuş gibi senaryolar sebebiyle. Turistler geliyor, dönüşte tatilini bedavaya getirdiği gibi üstüne cebine ekstra para ekleyerek gidiyor" dedi.

Bölgede otelcilik yapmakta olan Mustafa Çoban ise "25 yıldır zaman zaman kötü niyetli tatilcilerle karşılaşıyoruz. Son 10 yılda bu gibi olaylarda büyük artış yaşandı. Kayıp düştüğünü söyleyenler, odaya böcek götürüp fotoğrafını çektikten sonra odasında haşere olduğunu iddia edenler dahi oldu. Hatta bazıları ülkesine dönüyor, aile hekimine gidip midesinin bozulduğu iddiasıyla rapor alıyor ve bu raporla tazminat talep ediyor. Ne tahlil var, ne tetkik, ne de doktora ödendiği iddia edilen bedelin faturası. Halbuki zehirlenme benzeri olay için, o gün orada konaklayanların yüzde 10'unda aynı şikayetin olması gerek. Dünyanın en büyüğü olan TUI, bizden de bu gibi ispatı olmayan iddialarla en büyük tazminatı alan operatör. Bize 'müşteri hastaneye gitmiş, psikolojisi bozulmuş, ödeme yapmış, ona parayı ben ödedim' diyerek bize yapması gereken ödemeden yüz binlerce pound kesti. Sadece bizden kesilen 8 yıllık tutar 750 bin poundu (16 milyon lira) buldu" dedi.

Çoban, Marmaris yöresinde her yıl otelcilerin 1-1,5 milyon poundunun bu şekilde kesildiğini, otelcinin haksız yere uğradığı zararın büyük olduğunu söylüyor. Mustafa Çoban, bu cezaları kendilerine kesen TUI'nin aynı yıl aynı zamanda otellerine "Herşey Dahil 3 Yıldız Aile Oteli kategorisinde dünya birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ödülleri" verdiğini, bunun büyük bir tezat olduğunu dile getirdi.

OSCAR'LIK OYUNCULUK

Kadın turist, engelli rampasının başına geliyor. Kızı ise senaryoya uygun olarak, en iyi fotoğrafı çekeceği tarafa yerleşiyor. Kadın tırabzanlara tutunarak düşüyor numarası yapıyor, kızı fotoğraflıyor. Sözde düştüğü yerde en 'acı veren' şekli ayarlayan kızı, bir fotoğraf daha çekerken akülü sandalyeyi emniyete almayı ihmal etmiyor. Senaryo, çığlıklar atıp görevlileri başına toplamak suretiyle sona eriyor.

YERLİYE 50, İNGİLİZE 20 POUND: SUDAN UCUZA KONAKLIYORLAR

Dev acentelerin bir yıl önceden otellerin odalarını satın aldıklarını, çok düşük fiyatlar verdiklerini hatırlatan Musa Evin "Yerliye 50 pound olan odalar, yabancıya 20 pound. Üstelik onların otele masrafı ve verdikleri zarar da cabası. Dünya çapında bir acentemiz olmadığı sürece, dünyanın en güzel otellerine, en güzel sahiplerine, en önemli tarihi değerlerine sahip ülkemizin tesisleri yok pahasına satılmaya devam edecek, kişi başı gelirimiz aynı yerlerde sayacak" dedi.

HEP BİRLİKTE HUKUK SAVAŞI VERMELİYİZ

Turizmci Musa Evin, otel sahiplerinin yüz binlerce turist getiren acenteyle tek başına savaşamayacağı için dava edemediklerini belirterek, "Turizmcilerin ancak birliktelikle yurt dışında hem acente hem de hukuki destek alabileceği bir organizasyon kurulmalı" ifadesini kullandı. Mustafa Çoban da "Bir görüşmemizde Turizm Bakanımıza konudan bahsettim. İngiliz tur operatörünün gelirimize ortak olduğunu söyledim. Bu durumların İngiliz kanunlarında yerinin olduğunu ifade ettiler. Biz de diyoruz ki TÜROB, TÜRSAB gibi tüm turizm örgütlerinin katılımıyla bir hukuk organizasyonu kuralım, hakkımızı arayalım. Onların şikayetlerinde bizim kanunlarımız geçerli olsun. Hakkaniyetli olan budur" dedi.

Canan ERASLAN