Diplomatik ağda dünya beşincisiyiz

Türk diplomasisi, "Sahada ve Masada Güçlü Türkiye" hedefiyle dünyadaki ağını genişletmeye devam ediyor. Son 20 yılda 83 yeni dış temsilcilik açıldı. 2002 yılında 163 olan diplomatik temsilcilik sayısı 254'e yükseldi.

Türkiye, 145 Büyükelçilik, 13 Daimi Temsilcilik, 94 Başkonsolosluk, bir Konsolosluk Ajanlığı ve bir Ticaret Ofisi olmak üzere toplam 254 misyona sahip.

Son 20 yılda özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya ağırlık verildi. Afrika'daki büyükelçilik sayısı 12'den 43'ye, başkonsolosluk sayısı ikiden dörde çıktı. Latin Amerika ülkelerinin sadece beşinde Türk büyükelçiliği varken, bugün 15 ülkede büyükelçiliğimiz bulunuyor. Asya kıtasında da 2002 yılında 50 olan diplomatik misyon sayısı "Yeni Asya" açılışı ile 72'ye yükseldi.

Türkiye, ABD, Fransa, Çin, Rusya ve İngiltere'nin ardından dünya çapında en çok yurt dışı temsilciliğine sahip ülke konumuna geldi. ABD'nin 273, Fransa'nın 267, Çin'in 260, Rusya'nın 258, İngiltere'nin ise 257 diplomatik temsilciliği bulunuyor.

4 BİN 500 PERSONEL

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde ise 4 bin 500'e yakın personel çalışıyor. Bu personelin 535'i meslek memuru, 472'si konsolosluk ve ihtisas memuru, 2'i hukuk müşaviri, 11'i danışman, 10'u müşavir, 95'i ateşe yardımcısı, 435'i güvenlik görevlisi ve 2 bin 940'ü sözleşmeli personel olarak görev yapıyor.

Selçuk BÖKE