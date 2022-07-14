Küresel piyasalarda artan resesyon endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor

Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Sponsorlu İçerik
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı
Cezaevlerinde dilekçeler daha hızlı ulaşacak
Cezaevlerinde dilekçeler daha hızlı ulaşacak
İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapandı
İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapandı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Dörtlü Toplantı' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Dörtlü Toplantı' açıklaması
Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: 7 kişi gözaltında
Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: 7 kişi gözaltında
Eğitimci Nazmi Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
Eğitimci Nazmi Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küresel piyasalarda artan resesyon endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle oynaklık artarken, veri odaklı seyir devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Temmuz 2022 09:30
Yazdır
Küresel piyasalarda artan resesyon endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor

Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri arasında piyasalarda oynaklığın arttığı ve fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

Para piyasalarında Fed'in temmuz ve eylül toplantılarında daha güçlü sıkılaştırıcı adımlar atacağı fiyatlanmaya başlarken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalara göre resesyon ihtimali de güçlenmeye devam ediyor.

Buna göre, Fed'in yüzde 80 ihtimalle temmuz toplantısında 100, eylül toplantısında ise 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Tahvil piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin ardından bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeyi sürdürürken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark son 15 yılın en yükseği olan 25 baz puana çıkarak resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini gösteriyor.

ABD'nin 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark da 61 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Söz konusu iki varlık arasındaki getiri farkı resesyon indikatörü olarak Fed tarafından oldukça yakından takip ediliyor. New York Fed tarafından 1996'da yapılan bir çalışmada, 3 aylık hazine bonosunun faizinin 10 yıllık tahvil faizi üzerine çıkması halinde 6 ila 18 ay içinde ekonominin resesyona girmesinin beklendiği duyurulmuştu.

Öte yandan, Fed yetkilileri de dünkü açıklamalarında şahin duruşlarının güçlendiği mesajını verdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, haziran verilerinin enflasyonun olumlu yönde hareket etmediğini gösterdiğini belirtti. Enflasyonun artmaya devam etmesinin endişe kaynağı olduğunu kaydeden Bostic, temmuz ayında 100 baz puanlık faiz artırımı olasılığının sorulması üzerine "her şey oyun dahilinde" yanıtını verdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de hem manşet hem de çekirdek enflasyonun "aşırı" olduğunu kaydetti. Haziran ayındaki faiz artışının Fed'in enflasyonu ciddiye alacağının çok önemli bir işareti olduğuna işaret eden Barkin, son verinin enflasyonla mücadelede kararlı olmaya devam edilmesini gerektirdiğini ifade etti. Barkin, kısa vadede resesyon riskinin de olduğunu belirterek, Fed'in önceliğinin büyümeden ziyade enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu kaydetti.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısında birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığı bildirilirken, 5 bölgede ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildi.

Enflasyon verisinin ardından 108,6'yla son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi, yeni günde 108,3 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,45, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün ABD'deki gelişmelerle negatif bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

KAPAT [X]

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika adımlarına ayak uyduramayacağı ve artan enerji arz sıkıntıları ile bir süredir satış ağırlıklı bir seyir izleyen avro/dolar paritesi, dün 0,9998'i görmesinin ardından bugün 1,0020 seviyesinden işlem görüyor.

Bölgede doğal gaz arzına ilişkin problemler de devam ediyor. Gazprom dün yaptığı açıklamada Kanada'da tamire alınan Siemens marka kritik bir türbin motorunun Rusya'ya iade edilmesi için gerekli evraklarının olmadığını ve bu yüzden gaz akışını garanti edemeyeceklerini duyurdu. Söz konusu açıklamayla birlikte 185 avroya kadar çıkan temmuz vadeli doğal gaz kontratları, günü yüzde 3,1 yükselişle 180,5 avrodan tamamladı.

Dün, bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,16, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya'da pay piyasaları sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de teknoloji hisseleri söz konusu yükselişe öncülük ediyor.

ABD'de yetkililerin, Çinli teknoloji şirketlerinin denetim raporlarıyla ilgili sorunun giderilebileceği ve bir anlaşmanın mümkün olduğunu açıklaması sonrası Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin bazı şehirlerde kısıtlamaları artırmaya devam ediyor.

Dolar/yen paritesi ise rekor kırmayı sürdürüyor. Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası yükseliş eğilimi ivme kazanan dolar/yen paritesi, şu sıralarda tarihi zirvesi olan 138,5'ten alıcı buluyor.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, sanayi üretimi mayısta da gerilerken, aylık bazda yüzde 7,5 ve yıllık bazda 3,1 düştü. Kapasite kullanımı da yüzde 9,2 azaldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 azalışla 2.408,08 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak sanayi üretimi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,7 artışla 17,4293'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,4580 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.440 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı ÜFE

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 2 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 2 liraya düştü
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Darbe girişiminin ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor
Darbe girişiminin ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor
Aynı mermi iki arkadaşı gazi yaptı
Aynı mermi iki arkadaşı gazi yaptı
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Bu Habere Tepkiniz

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!
Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Mesleki Yeterlik Kurumunda çalışan personele yapılan ilave tediye ödemeleri nedeniyle ayni ve nakdi tüm ödemelerin aylık net tutarları toplamı için öngörülen üst sınırların aşılması suretiyle kamu zararı oluştuğuna karar veren kararı onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (12-17)

Haftanın fırsat ürünleri (12-17)

12 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.