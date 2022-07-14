İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Sel bölgesi Bozkurt'ta 90 evin bodrum katını satın aldık

Bakan Soylu, Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur'a yaptığı açıklamalarda yangın, sel afetleri ve FETÖ'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son olarak Esenyurt'taki sel olayında bölgede olduğunu belirten Soylu, "Ben kamu düzeninden sorumlu bir bakanım. Afetin olduğu yerde olmak zorundayım. Ve AFAD bana bağlı bir kuruluş. Bu yüzden üzerimdeki sorumluluğun gereği afetin yaşandığı yerde olmak zorundayım. Yerel yönetimler de aynı sorumluluğu omuzlarında hissetmeli. Eğer AFAD bana bağlı olmasaydı yine giderdim ama oradaki bakanlardan biri olurdum sadece." ifadelerini kullandı.

'AFAD'ın çalışmalarını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan koordine ediyor'

"Bakın, geçen yıl afet eğitim yılıydı ve bu yıl Afet Tatbikat yılı. Bu çerçevede 54 bin 302 tatbikat yapılacak ve yapılmaya başlandı. Bu yüzden Nallıhan'da, Vakfıkebir'de, Bozkurt'ta, Bolu'da, Düzce'de, orman yangınlarında, Bartın'da ve Esenyurt'ta AFAD var, onların olduğu yerde tabii ben de olacağım" diyen Soylu, "Daha da önemlisi AFAD'ın çalışmalarını bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koordine ve kontrol ediyor, adım adım" diye konuştu.

"90 evin bodrum katlarını satın aldık"

AFAD'dan Esenyurt'taki sel felaketiyle birlikte telefonlara gönderdiği "Dere yataklarına ev yapmayın" mesajına değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Biz yapıyoruz işte bunu. Bu yüzden geçen yıl Bozkurt'ta dere yataklarındaki 90 evin bodrum katlarını satın aldık, oraları yaşam alanı olmaktan çıkarıp doldurduk. Bu çalışmalarımız riski azaltma yolunda atılan adımlardan biri aynı zamanda. Çünkü suyu özgürleştirmek gerek. Dere yataklarına ev yapılmasına belediyeler izin vermemeli. Vatandaşlar da ev yapmamalı. Bu çerçevede Bartın'daki selden sonra altı ilgili bakan bir araya geldik, 7. bakanımız da Özbekistan'dan video konferans sistemiyle katıldı. Hem seli değerlendirdik, hem de sel ve benzeri felaketlerin önlenebilmesi konusunda yapılabilecekleri. Bakın size bir bilgi vereyim. Almanya'nın 50 bine yakın öğrencisiyle en büyük üniversitelerinden biri olan Bochum Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, Türkiye'nin afet açığı yüzdesi yüzde 45'ten yüzde 40'a düştü. Bu oranın düşmesinde ele alınan kriterler afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında yapılanlar olarak sıralanıyor. Biliyorsunuz Almanya'da bizim geçen yılki Bozkurt felaketiyle paralel bir sel felaketi yaşandı. Almanya vatandaşlarına 'Gidin sigorta şirketinizle görüşün' dedi. Biz en son Esenyurt'ta yaptığımız gibi önce vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyoruz, hemen ardından onlara hayatlarını idame ettirmeleri için 5-10 bin lira arasında ödedik. Bu arada Esenyurt'ta hane başına 80 bin liraya kadar da eşya yardımı yapıldı"

'Devleti ayakta tutan kaideli devlet ilkeleridir'

Darbe girişiminin 7. yıl dönümü hakkında soruya da yanıt veren Bakan Soylu, ""Devleti ayakta tutan KAİDELİ DEVLET İLKELERİDİR bana göre. Türkiye'de iktidara gelen sağ ve merkez sağ siyasetçilerin başarmak istediği buydu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da bunu yapmanın gayretinde. FETÖ ve 15 Temmuz ile birlikte tüm darbeler o kadar tahrip etti ki Devletin Kaidesi'ni. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın 2023'ten sonra yapacağı şey işte bu meseleyi ele almak. İnşallah 2023 sonrası için bu fırsat olur. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısını kütlesel olarak güçlü hale getirmeye çabalıyor. Bu dönemde makro planlarla sonuca gidiyor bir dünya lideri olarak. Sonuçlarının olumlu olması için çalışıyoruz, çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.