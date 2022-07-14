Gazi unvanı 28 yıl sonra verildi

Eskişehir Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne 2 yıl önce işçi olarak giren evli ve 6 çocuk babası Mehmet Atalay, 1994 yılında Bingöl İl Özel Harekat Grup Komutanlığı emrinde Jandarma Mekanize Komando Bölüğü'nde er olarak terör operasyonlarında görev aldı. Atalay, operasyon bölgesine giderken zırhlı araçta, tim komutanına ait olan ancak başka bir erin elinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu vuruldu. Ayağını delip geçtikten sonra seken kurşun sol baldırından omuriliğine gitti. Hastaneye kaldırılan Atalay'ın vücudundaki mermi felç kalma ihtimali nedeniyle alınamadı. Vücudunda kurşunla yaşamak zorunda kalan Atalay, terhisinden sonra, metale alerjisi olduğu için ağır metal zehirlenmesine maruz kaldı. Vücudunda antimon ve bakır yüksekliği olan Atalay'ın bir böbreğinde kist, akciğer ve tiroitte nodül oluştu. Psikiyatrik tedavi gören Atalay, bağırsaklarında kanama olduğu için uzun bir süre kontrol altında tutuldu. Mehmet Atalay'ın, askerlikten önce doğan 2 çocuğu sağlıklı dünyaya geldi. Ancak kaza kurşunuyla vurulmasından sonra dünyaya gelen 4 çocuğundan 3'ünde görme engeli baş gösterdi. 3 çocuk zamanla yüzde 60 görme engelli oldu. En küçük çocuğu Muhammed Enes ise kardeşleriyle aynı kaderi yaşamaması için tedavi altına alındı.

Gazi unvanı verilmeyen Atalay, yaşadığı hastalıklar nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini ileri sürdü. Uzun bir süre büyük oğlunun bakkal dükkanıyla ailesini geçindirmeye çalışan Mehmet Atalay, 2 yıl önce 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işçi olarak Eskişehir Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne işe başladı.

ÖNCE İŞ SONRA GAZİLİK SEVİNCİ

Gazi olduğunu ispatlamak için yıllarca mücadele veren Atalay'a 7 yıl önce başvurduğu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi sahip çıktı. Dernek Başkanı Recep Akgül ve dernek avukatının girişim ve çabaları sonucu 2 ay önce

"Ateşli silah yaralanması kronik ağır metal zehirlenmesi ve girmiş olduğu çatışmalar nedeniyle d16 f1 kronik nitelik kazanmış travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle 'gazi' unvanı verilen Atalay, Erzurum'un 258'inci gazisi unvanını aldı.

Bundan 10 yıl öncesine kadar iki market ve bir atölyesinin olduğunu belirten Atalay, şunları söyledi:

"Ama vücudumdan çıkarılamayan kurşun nedeniyle hem kendi hem de ailemin hayatı altüst oldu. Çalışamaz hale gelince iş yerlerimi kapattım. Felç kalma riskim nedeniyle kurşun çıkarılamıyor. Bu nedenle tedavi de olamıyorum. Askeri doktorlar kurşunun bana bir zararı olmadığını söylediği için rapor almayıp, askerliğime de devam ettim. Çalışamaz hale gelince gazilik için müracaat ettim ancak hiçbir sonuç alamadım. Her geçen gün içten içe zehirlendim. Yaşadıklarım nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadım ve tedavi gördüm. Ankara'da Mesleki Hastalıklar Hastanesine müracaat ettim. Vücudumda, nikel ve sülfata karşı alerji, antimon ve bakır yüksekliği gibi birçok madde çıktı. Midemde ve bağırsaklarımda kanamalar oluştu. Kendi çektiklerime değil benim yüzümden 3 çocuğum görme engelli kaldı. Onlarda başladıkları judoda altın madalyalara abone oldular. Herhangi bir organımda sorun görünmediği için devlet bana gazi demedi. O kurşun bana gelmeseydi arkamda bulunan mühimmatlar isabet edecek ve ortaya daha acı bir tablo oluşacaktı. Çok şükür önce işe girdim sonra da derneğin verdiği mücadele ile gazilik unvanı aldım. Şimdi çocuklarıma daha iyi bakıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kısacası buruk bir sevinç içerisindeyim."

'EVİNE EKMEK GÖTÜRECEK İMKANI YOKTU'

Girişimler sonucu gazilik unvanı alınan Mehmet Atalay'a dernekte rozetini takan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Recep Akgül, şunları söyledi:

"Mehmet Gazimiz gibi bir çok gazimiz bu unvanın kendisine verilmesini bekliyor. İnşallah onların da bu haklarını alacağız. Bugüne kadar birçok gazimize hak ettiği unvanı geç te olsa aldık. En çok da Mehmet Atalay'a sevindim. Çünkü evine ekmek götürecek imkanı yoktu. Vücuduna giren kurşun nedeniyle çocuklarının görme engeli oluyor. Çok mücadele ettik ve derneğimizin avukatının da büyük katkıları ile gazilik unvanı geldi. Kendisinin hem işe girmesi hem de gazi sayılması bizi çok sevindirdi. Artık çocuklarının tedavisi ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Atalay, 28 yıl sonra aldığı gazilik unvanıyla Erzurum'un 258'inci üyesi oldu. Göreve geldiğimiz 2008 yılından bugüne kadar Mehmet Atalay gibi 59 kişi için hukuk mücadelesi vererek hem işe yerleştirdik hem de gazilik unvanı aldık ve maaş bağlattık."