Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor

Dün, ABD'nin enflasyon verileri sonrası yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 17,4293'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 17,4720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 17,5350'den, sterlin/TL yüzde 0,14 değer kaybıyla 20,7320'den satılıyor.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yükseliş beklentileri geride bırakırken, resesyon endişesi ve güvenli liman alımları nedeniyle artan dolar talebi sonrası güçlü kalmaya devam eden dolar endeksi, 108,6 ile son 20 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi güçlenirken, para piyasalarında Fed'in temmuz toplantısında 100, eylül toplantısında ise 75 baz puan faiz artırabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini belirterek, döviz kurlarında oynaklığın bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak beklentileri geride bıraktı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un direnç, 107,1'in destek konumuna geldiğini kaydetti.