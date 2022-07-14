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Kamu Başdenetçisi Malkoç, 15 Temmuz gecesi sokakta tanık olduğu manzarayı anlattı

"15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde biz de sokaklara çıktık. Sokağa çıkan insanların yüzünde 1071'de Malazgirt'te Alparslan Gazi'nin ordusundaki insanların heyecanı vardı, bakışlarında 1453'te İstanbul surlarının önündeki Fatih Sultan Mehmet'in ordusunun kararlılığını gördüm, Kurtuluş Savaşı'ndaki, Çanakkale Savaşı'ndaki insanların dirayeti, basireti yüzlerine yansımıştı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Temmuz 2022 11:15
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, 15 Temmuz gecesi sokakta tanık olduğu manzarayı anlattı

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Türk halkıyla beraber sokakta olduğunu belirterek, "O gece sokağa çıkan insanların yüzünde 1071'de Malazgirt'te Alparslan Gazi'nin ordusundaki insanların heyecanı vardı, Kurtuluş Savaşı'ndaki, Çanakkale Savaşı'ndaki insanların dirayeti, basireti yüzlerine yansımıştı" dedi.

Malkoç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un sadece bir darbe teşebbüsü olmadığını aynı zamanda Türkiye'yi işgal ve bölüp parçalama girişimi olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milletin ferasetiyle atlatıldığını aktaran Malkoç, Türkiye'nin yakın tarihinde darbenin kötü bir gelenek olarak var olduğunu belirtti. Malkoç, "15 Temmuz'da milletin dik duruşu, dirayetli, basiretli duruşu sayesinde bir daha bu darbelerin tekrarlamayacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un püskürtülmesinde en önemli unsurun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basiretli, dirayetli, ferasetli ve tecrübeli tavrı olduğunu kaydeden Malkoç, Erdoğan'ın darbe teşebbüsünü öğrenir öğrenmez milleti sokaklara davet ettiğini anımsattı.

Bu çağrı üzerine milletin demokrasiye, Anayasa'ya, geleceğine sahip çıkmak için genç, yaşlı, farklı siyasi görüşten demeden sokaklara çıkarak tanklara, silahlara karşı bedenini siper ettiğini vurgulayan Malkoç, 251 kişinin şehit düştüğünü, 2 bin 500'den fazla kişinin de gazi olduğunu belirtti.

Malkoç, 15 Temmuz'da halkın demokratik tavrını ortaya koyduğunu, Meclisin eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman öncülüğünde açılarak çalışmasını sürdürdüğünü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatından darbeye karşı koyanların ortaya çıktığını ve yargı mensuplarının da darbeciler hakkında yakalama kararları çıkarttığını kaydetti.

Yaşananları, dünya demokrasi tarihinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak bir olay olarak niteleyen Malkoç, "İnşallah bundan sonra bir daha Türkiye'de darbe teşebbüsleri olmaz." dedi.

- "Bu devlet ele geçirilmek için değil millete hizmet için vardır"

28 Şubat döneminde dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın yanında olduğunu belirten Malkoç, o tecrübeyle 15 Temmuz'da da sokağa çıktığını ifade etti.

Malkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde biz de sokaklara çıktık. O gece sokağa çıkan insanların yüzünde 1071'de Malazgirt'te Alparslan Gazi'nin ordusundaki insanların heyecanı vardı. O insanların bakışlarında 1453'te İstanbul surlarının önündeki Fatih Sultan Mehmet'in ordusunun kararlılığını gördüm. Kurtuluş Savaşı'ndaki, Çanakkale Savaşı'ndaki insanların dirayeti, basireti yüzlerine yansımıştı. Çok şükür Türkiye bu badireyi atlattı."

15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılacak derslerin bulunduğunu söyleyen Malkoç, şöyle devam etti:

"Hiç kimse, herhangi bir grup veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki cuntacılar, sosyal grup, siyasi grup devleti ele geçirmeye kalkmasın. Bu devlet, ele geçirilmek için değil, millete hizmet için vardır. Kim kendisini devletin yerine koyar veya 'Ben devlet oldum, darbeyle devleti yönetirim." demeye kalkarsa gerek 28 Şubatçıların gerekse FETÖ'cülerin yargılandığı mahkemelere baksınlar, ders alsınlar."

Malkoç, devleti yönetmeye talip olanların partilerini kurarak, milletin oyunu alarak iktidara gelebileceğini söyledi.

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- "Hukukun egemenliğinde daha güzel günlere hep beraber gideceğiz"

Türk halkının dindar olduğunu söyleyen Malkoç, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim müfredatında düzenleme yapılarak millete dini değerler ve Müslümanlığın sahih olarak öğretilmesi önerisinde bulundu. Malkoç, bunun yapılması halinde FETÖ ve benzeri yapılanmaların ortaya çıkmasının engelleneceğini ifade etti.

Malkoç, darbe girişiminden çıkarılması gereken diğer dersin ise yapılan işlem ve eylemlerin hukuka uygun olması gereği olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un ardından darbecilere zemin hazırlayan anlayışa sahip olan kurumların kapatıldığını anımsatan Malkoç, bunun yerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaynaklarının çoğaltıldığını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz'dan sonra Milli Savunma Bakanlığına bağlanmasını da önemli gördüğünü belirten Malkoç, bu işlemle Türkiye'de demokrasi, ve hukukun üstünlüğünün daha da kuvvetlendirildiği kanaatinde olduğunu söyledi.

Malkoç, 85 milyon insanın hukuku önemsemesi, hukukun üstünlüğünü benimsemesi ve insan haklarına riayet etmesi gerektiğini kaydederek, "Hukukun üstünlüğüyle hukukun egemenliğinde daha güzel günlere hep beraber gideceğiz inşallah." dedi.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Türkiye'nin kazanımlarının da olduğunu belirten Malkoç, "15 Temmuz'un Türkiye'ye kazandırdığı en önemli şey şudur; artık hiç kimse darbeyle bu milleti ve bu devleti ele geçiremeyeceğini anlamıştır. Çünkü kim darbe teşebbüsünde bulunursa millet karşısına dikilecektir." diye konuştu. Malkoç, bu kazanımların mutlaka korunması gerektiğini dile getirdi.

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