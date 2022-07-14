Hacılar dönüş yolunda
Kutsal topraklardaki hac görevini tamamlayan hacılar, bugünden itibaren Türkiye'ye dönmeye başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Temmuz 2022 12:59
Hac farizasını yerine getiren Türk hacıların, Türkiye'ye dönüşleri bugün başladı.
Türkiye'den Medine'ye gelen ve daha sonra geçtikleri Mekke'de hac görevlerini tamamlayarak hacı olan Müslümanlar, kutsal topraklara veda ederken, hac yolculuğuna Mekke'den başlayan hacıların da ikinci durak Medine'ye intikalleri sürüyor.
Suudi Arabistan'da bulunan Türk hacılardan ilk hac kafilesi bugün Cidde Uluslararası Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
Türk hacıların son kafilesi ise 8 Ağustos'ta Medine'den Türkiye'ye dönecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız