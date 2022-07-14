KGK: Demokrasi şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz

AÇIKLAMADA, "6 yıl önce bugün aziz milletimizin feraseti, vatanseverlerimizin kahramanca direnişi, şehit ve gazilerimizin canı pahasına mücadelesiyle savuşturulan FETÖ darbe girişimi bir demokrasi destanı olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır" denilerek şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizin varlığına göz diken, devletimizin kurumlarına sızarak sinsice yerleşen, dışarıdan kontrollü Fetullahcı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından tezgahlanan darbe girişimi esnasında meydanlara çıkan aziz milletimiz, asker görünümündeki bu teröristlere karşı büyük bir mücadele örneği gösterip; devletine, milli egemenliğine, milletin iradesinin temsilcisi olan hükümetine sahip çıktı. Kamu otoritesi, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir dayanışma ve mücadeleyle tesis edilip gerçek sahibi olan millet iradesine teslim edildi. FETÖ teröristlerine ve onun uzantılarına, darbeci ve vesayetçi yapılara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da geçit vermeyecek olan Türk milleti, 15 Temmuz günü bu hain saldırıda 251 şehit verdi. Bu onurlu mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizin acısı yüreğimizde, yaşattıkları gurur ruhumuzda, bıraktıkları ülkü aklımızda ve ilelebet dalgalanacak Türk bayrağındadır. Yüce Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Her türlü darbeci anlayışa ve vesayete karşı olan Küresel Gazeteciler Konseyi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor ve 15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz. Milletimizin bundan sonra da darbe girişimlerine, vesayetçi anlayışa ve legal görünümlü illegal yapılara karşı uyanık ve nöbette olacağına inancımızı bir kere daha deklare ediyoruz:

Yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokrasi, yaşasın millet egemenliği."