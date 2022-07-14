Bakan Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Temmuz 2022 19:10
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:
"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."
Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini bildirdi Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bir doktorun, "Bu hasta da sancıları hak ediyor" dediği duyulmuş mu? "Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor" cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim.#DoktorumaSaygıDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022