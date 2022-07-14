Bakan Koca'dan duygulandıran Doktor Ekrem Karakaya paylaşımı

Kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Karakaya'nın toprağa verilmesinin yedinci gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

'Doktor Ekrem'i toprağa verişimizin yedinci günü. Kabiliyetli bir hekim, bir aydın, bir halk adamı ve "Dolu Başaklar Gibi" mütevazı bir insan. 6 Temmuzda, görevi başında uğradığı silahlı saldırıyla aramızdan ayrıldı. Ona bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.'