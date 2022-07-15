İşte Kalender Kasrı mutabakatı

Savaş nedeniyle aylardır Ukrayna limanlarında bekleyen 40 milyon tona yakın tahılı dünya ile buluşturacak mutabakatın önümüzdeki hafta imzaya dökülmesi beklenirken, Karadeniz'in iki yakasında işleyecek sürece ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'nin diplomaside yeni bir başarı hikayesi yazdığı Kalender Kasrı'ndaki toplantının detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

LİMANLARA ÜÇLÜ HEYET

İstanbul'da kurulacak koordinasyon merkezinin yapısı ve işleyişi, gemilerin çıkış-varış rotasında sağlanacak güvenliğe ilişkin detaylar, imzaların atılacağı önümüzdeki haftaki toplantıda netliğe kavuşacak. Ancak önceki gün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasında kararlaştırılan teknik mutabakata göre, transfer süreci BM'nin koordinasyonunda olacak. Limanlarda 3 ülke temsilcisinden oluşacak heyet bulunacak. Heyetler, gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışından İstanbul'a varışına kadar her noktada sürecin takipçisi olacak.

MAYINLAR TEMİZLENECEK

Toplantıda anlaşma sağlanan bir başka konu da limanlardaki mayınların temizlenmesi. Ukrayna, tahıl transferinin başlangıç noktası olan limanlarına, Rusya ile süren savaş nedeniyle işgal edilme ihtimaline karşı mayın döşemişti. 4'lü zirveden çıkan sonuca göre Ukrayna, limanlardaki mayınları temizleyerek tahıl gemilerinin geçişi için yolları açmış olacak. Ukrayna heyeti mayınları temizlerken, aynı zamanda tahıl koridoru için izlenecek güzergah ve rotayı da belirleyecek. Tahıl koridorunun önümüzdeki hafta atılacak imzalardan sonra açılması bekleniyor.

Masa kolay kurulmadı

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana iki tarafı bir araya getirmek için yoğun diplomasi yürüten Türkiye, önce Antalya, ardından İstanbul'da önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. Tahıl koridorunun oluşmasında için taraflar arasında mekik diplomasisi yürüten Türkiye'nin çabaları sonuç verdi. Diplomatik kaynaklar, Kalender Kasrı'ndaki zirveyi, "Her iki ülke heyetini bir araya getirmek kolay olmadı. Büyük bir başarı. Aynı maddeler üzerinde anlaşma sağlamak da büyük iş" diye özetledi.