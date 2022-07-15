Türkiye yatırımlarla bu kışı rahat atlatacak

Rusya'nın doğalgaz vanasını kapatma ihtimali Avrupa ülkelerini paniğe soktu. Bu ülkeler alternatif enerji kaynaklarına yönelirken Türkiye ise sıcak bir kış için hazırlanıyor. Doğalgazda arz güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar için düğmeye basan Türkiye, küresel piyasa fiyatlarını da dikkate alarak doğalgaz depolarını dolduruyor. Dolum işlemi süren depoların bir iki ay içinde tamamen doldurulması planlanırken önümüzdeki kış Türkiye'nin doğalgaz arzında sıkıntı beklenmiyor.

TUZ GÖLÜ'NDE KAPASİTE GENİŞLİYOR

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde mevcut 1,2 milyar metreküp kapasitenin, genişletme çalışmalarıyla 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 80 milyon metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni keşfedilen depolama mağaralarıyla Tuz Göü'ndeki kapasite 15 milyar metreküpe çıkarılacak. Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinin depolama kapasitesinin çalışmalardan sonra 4,6 milyar metreküpe ulaşması, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor.

ERTUĞRUL GAZİ DEVREDE

Karadaki depolamanın yanında Türkiye'nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin de devreye girmesiyle denizdeki depolama kapasitesi de arttı. 110 milyon metreküp doğalgaza eş değer 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip Ertuğrul Gazi FSRU da çalışmaya devam ediyor. Gemi, söz konusu LNG'nin günlük 28 milyon metreküpünü gazlaştırarak ulusal şebekeye aktarabiliyor.

SAROS FSRU DA YIL SONUNDA HAZIR

Ayrıca, gemilerden transfer edilen doğalgazın ulusal doğalgaz şebekesine aktarılabilmesi için geliştirilen ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkenin arz güvenliğine katkı sağlaması amaçlanan Saros FSRU Projesi de devam ediyor. Saros'taki projenin de bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Türkiye, yaptığı bu çalışmalarla elindeki doğalgazın yüzde 20'sini depolayabilecek. Böylece, tedarik sorunlarının yaşanabileceği süreçlerde arzda bir sorun yaşanmayacak. Bir yandan kış için gaz tedariki ve depolaması sürerken, diğer yandan da daha önce keşfedilen ve toplamı 540 milyar metreküpü bulan Karadeniz gazının karaya çıkarılması için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Gazın aktarımı için döşenen boru hattının 6 Kasım'da hazır olması bekleniyor. Söz konusu hatta günlük 50 milyon, yıllık ise 18-20 milyar metreküplük gazı taşıyacak bir altyapının oluşturulacağı hesaplanıyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ