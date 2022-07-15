Risk grubundakiler mutlaka aşınızı olun
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz 'Risk grubundakiler mutlaka aşınızı olun' dedi.
Bitti bitiyor derken gelen son vaka rakamları Kovid-19 salgınıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. 4-10 Temmuz haftasında 117 bin 95 kişinin koronavirüse yakalandığını hatırlatan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Rakamların ikiye katlandığını görüyoruz. Risk grubunda olan kişiler için hala en güçlü korumanın aşı olduğunu belirtmekte fayda var" dedi.
DİLAN KAYAMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız