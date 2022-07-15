Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 12:03
Alınan bilgiye göre, il merkezinde yaşayan A.K'ye (80) 13 gün önce kene yapıştı.
Rahatsızlanan A.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K, yaşam mücadelesini kaybetti.
A.K'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız