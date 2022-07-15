Batman'da cinnet getirip dehşet saçmıştı! O sağlık çalışanı hayatını kaybetti

29 Haziran'da Pazaryeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda Şervan Dilaver Aydın ile mesai arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.'yi, daha sonra da kendini vurdu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 16 gündür yoğun bakımda olan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.