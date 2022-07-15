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Soylu'dan FETÖ'cülere: Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacaktır!

Soylu: Bize bu ihaneti yapanları asla affedecek değiliz. Kiminle kucaklaşırlarsa kucaklaşsınlar, kimden helallik isterlerse istesinler bunları tekrar aramıza alacak değiliz. Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacaktır"<

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 13:56
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz ihanetini asla affetmeyeceklerini belirterek "Kiminle kucaklaşırlarsa kucaklaşsınlar, kimden helallik isterlerse istesinler bunları tekrar aramıza alacak değiliz. Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacaktır." dedi.

Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen anma programına katıldı.

Programa, 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ile gelen Soylu, gaziler ve şehit yakınlarıyla selamlaştı.

Soylu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi hedef aldığı noktalardan biri olan Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 13 polis ve vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı platforma kırmızı karanfil bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu. Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Ankara'da tüm camiler ve Kur'an kurslarında şehitler için okunan 3 bin 700 hatmin duasını yaptı.

- Soylu, tek tek şehitlerin isimlerini okudu

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde 13, Gölbaşı Özel Hareket Dairesi Başkanlığında 44, Genelkurmay Başkanlığı önü, Kahramankazan ve TÜRKSAT'ta daha birçok kişinin şehit ve gazi olduğunu hatırlattı.

Her sene olduğu gibi bu yıl da şehitler için yoklama alan Soylu, tek tek şehitlerin isimlerini okudu. Soylu'ya törendekiler "Burada" yanıtını verdi.

Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına her baktıklarında 15 Temmuz'da yaşananları hatırladıkların belirterek FETÖ'nün ihanetinin Türkiye'ye zarar vermediğini aksine daha da güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.

- "Türkiye 15 Temmuz'dan sonra daha yerli ve daha milli oldu"

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra daha yerli ve daha milli olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin terörden uyuşturucu mücadelesine kadar tarihindeki en başarılı sonuçları 15 Temmuz'dan sonra aldığını söyledi.

Soylu, millete laf söyleyenlerin, her gün bu milletin temiz evlatlarına iftira üstüne iftira videoları çekenlerin, devlete ve millete dil uzatanların hepsinin yurt dışında olduğuna dikkati çekerek "Hiçbirinin ne kendilerinin ne de efendilerinin bu devletle ve bu milletle baş edecek güçleri yoktur." ifadesini kullandı.

- "15 Temmuz'un galibi millet"

15 Temmuz'un galibinin millet olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

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"Bize bu ihaneti yapanları asla affedecek değiliz. Kiminle kucaklaşırlarsa kucaklaşsınlar, kimden helallik isterlerse istesinler, kimlere amalı fakatlı cümleler kurdururlarsa kurdursunlar, bunları affedecek ve tekrar aramıza alacak değiliz. Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacaktır. Yaşadığımız ihaneti unutacak değiliz. Şehitlerimizi unutacak değiliz. Şu binaya nasıl bomba attıklarını, şu evlatların üstüne nasıl kurşun yağdırdıklarını, bu millete nasıl silah doğrulttuklarını, kimlerin yurt dışından haber beklediğini, kimlerin yurt içinde, hangi adalarda, hangi masalarda, bu işi önünü arkasını planladığını, sonucunu maç izler gibi izlediğini de unutacak değiliz. Bilesiniz o gece gazilerimize, Turgut müdürümüze, kahraman aslanlarımıza yapılanları asla unutacak, unutturacak da değiliz.

Bilesiniz, 15 Temmuz'u asla sulandıramazlar, bizimle asla kucaklaşamazlar. Bileseniz, onları el altından affettirmeye çalışanlara sesleniyorum, bu millet bunun hesabını size soracaktır. Yaptığınız oyunun, yaptığınız tezgahın, birilerinin maşası olarak bu ülkeye yapmaya çalıştıklarınızın hepimiz ve herkes farkındayız. Siz bir şeyi hesap etmiyorsunuz, bugüne kadar da hesap etmediniz. Vallahi Allah'ı hesaba katmadınız billahi Allah'ı hesaba katmadınız, vallahi bu ülkenin şehitlerini, eli dualıları hesaba katmadınız. Kendilerine başka millet, başka vatan bulsunlar, tavrımız bu kadar açık ve nettir."

- Gaziler ve şehit yakınları katıldı

Programa, Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz videoları izletildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz'un tahribatını giderdiğini belirterek, "Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu değildir." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un, tıpkı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda geçit verilmeyen ataları gibi 21. yüzyılda bu ülkeyi teslim almak ve zulmü hakim kılmak isteyenlerin, içerdeki hainlerle düzenlediği "Türkiye'yi teslim alma ve ilelebet köleleştirme" girişimi olduğunu belirterek, "Türk insanının o gece 251 şehidiyle ve şehadete aday binlerce insanıyla gazileriyle bu girişimi engellediğini" aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının, 100 yıl önceki hain saldırıda millete önderlik, dünyaya itiraz ettiğini anımsatan Soylu, Allah'ın, 15 Temmuz'da da cesur ve ferasetli Türk milletine dirayetli bir lider ve kahramanlar nasip ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bugün, 15 Temmuz'un tahribatını gidermiştir. Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu değildir. Buna karşılık, o geceki ve öncesindeki ihanetin izleri, çıkardığımız dersler, kaybettiklerimizin acısı ise her zaman taze kalacak, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Biz biliyoruz ki bu girişimlerin sonu gelmeyecektir. Türkiye'yi içerden fethetme gayretleri hep sürecek, demokrasimiz her zaman böyle ihanetlere ve taarruzlara maruz kalacaktır. Ancak yine biliyoruz ki aziz milletimiz, 100 yıl önce olduğu gibi binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır."

15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek gazilere şükranlarını sunan Soylu, Allah'ın kendilerini, millete ve ülkenin, milletin geleceği için canlarını feda edenlere, gazilere ve onların emanetlerine mahcup etmemesi temennisinde bulundu.

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