Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 14:31
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız