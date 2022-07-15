Kocaeli'de araç çocuk parkına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de araç çocuk parkına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Kocaeli'de içerisinde iki genç olan hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle çocuk parkına uçtu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 14:33
Kocaeli'de içerisinde iki genç olan hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle çocuk parkına uçtu. Kaydıraklara çarparak durabilen araçta sürücü hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre cadde üzerinde şehir merkezi istikametinde ilerleyen 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araç kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçların arasından çocuk parkındaki kaydıraklara çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü Yusuf Derin ve araçta bulunan Enes K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
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