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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 15:22
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 15 Temmuz mesajları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz mesajında, darbe teşebbüsünün, birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanet olduğunu belirterek, "15 Temmuz ihanetini, bu ihaneti yapan hainleri ve onlara destek verenleri asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milletimizin istiklalini ve istikbalini vesayet altına almak isteyenlere karşı, iradesini çiğnetmeyenlerin destanıdır 15 Temmuz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi ve kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "15 Temmuz gecesi Türk milleti sadece FETÖ'yü yenip darbeyi engellemekle kalmamış; onların arkasındaki Batı vesayetini de uzantılarını da tüm darbe geleneğini de yenmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir! Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şifalar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, darbe girişimi sırasında farklı noktalarda yaşananların görüntülerine yer verdiği paylaşımında, "Göğsünü tanklara siper eden, darbeye set çeken, esarete dur diyen, 15 Temmuz'un kahramanlarını rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletin destanı 15 Temmuz. Türkiye geçilmez. Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize minnetle." mesajını iletti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin enerjisi darbelere geçit vermedi, vermeyecek. 15 Temmuz gecesi pak alnı vatan toprağına değen aziz şehitlerimizi rahmetle, bu hayasız akını durdurmak için göğsünü siper eden gazilerimizi saygıyla yad ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Aşkına" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk milletimizin sarsılmaz iradesinin nişanesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığını, kahraman şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti. Nebati, "Türkiye aşkına karanlığı aydınlık bir sabaha ulaştıran; azmi, dirayeti ve fedakarlığı ile ülkemizin geleceğine pranga vurmak isteyenlere unutulmayacak bir ders veren kahraman bir milletin muzaffer olduğu gündür 15 Temmuz." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'un tüm şehitlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cenab-ı Allah bizi milletimize, ülkenin, milletin geleceği için feda-i can edenlere, gaza ehli gazilerimize, onların emanetlerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz'un milletin, milli iradenin, hürriyet aşkıyla meydanlara inenlerin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Birliğimize, kardeşliğimize ve Cumhuriyetimize karşı girişilen bu hainliği unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15 Temmuz 2016'da milletimize ve demokrasimizin teminatı olan Gazi Meclisimize kasteden hain odaklara, canını hiçe sayarak destansı bir mücadeleyle karşılık veren kahramanlarımızı, bu aziz millet asla unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletin zaferidir. Aziz milletimiz, bu karanlık gecedeki şanlı direnişiyle ülkemizin aydınlık geleceğini kurtarmıştır. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Meydanlarda yanan ateşleriz biz, bir değil bin değil milyonlarız biz! 15 Temmuz şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 15 Temmuz'da Türk milletinin hain darbecilere karşı durarak büyük bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, "Önce vatan, diyerek ülkesi için canını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." mesajını paylaştı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "6 yıl önce bugün milletin iradesi darbeci zihniyeti karanlığa gömdü, demokrasinin zaferini bizlere armağan etti. Vatanı, bağımsızlığı ve istikbali için canını siper eden aziz şehitlerimize rahmetle, gazilerimize minnetle." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ'cü hainlere fırsat vermeyen kahraman ve fedakar vatandaşlarımız ile asil milletimizin gerçek evlatları TSK mensuplarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen sivil-asker-polis olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

Sağlık Bakanlığının mesajında "15 Temmuz 2016 gecesi vatana ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla meydanlara akın edenleri, görev bilinciyle hastanelere koşan sağlık çalışanlarımızı minnetle anıyoruz. O gece hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu millet, vatanın bütünlüğü için canını vermekten korkmadı hiçbir zaman. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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