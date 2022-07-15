Aslan Değirmenci: FETÖ ve PKK darbe dönemlerinde güçlendirildi

FETÖ'ye emperyalizm tarafından verilen görevin Türkiye'yi topyekun kontrol altına almak olduğunu belirten Değirmenci, "Emperyalizm ve vesayetçilerin ortaklığında FETÖ 12 Eylül'de TSK'ya sızdırıldı, 28 Şubat'ta ordu içerisinde güçlendirildi" dedi.

FETÖ 12 Eylül'de örgütlendi

12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısına etkisinin araştırılmadan FETÖ ile mücadelenin eksik kalacağının altını çizen Aslan Değirmenci, "12 Eylül darbesinden önce hazırlanan gözaltına alınacak şahıslar listesinde ismi bulunan ve darbe sonrasında hakkında arama kaydı çıkartılan terör elebaşısı Gülen'e neden dokunulmadı? Bu soru bile kendi başına FETÖ'nün kodlarını çözmeye yeter. Yakalama kararına rağmen 6 yıl elini kolu sallayarak dolaştı, örgütlenme çalışmaları yaptı. Yıl 1986 olduğunda kendi elleriyle gitti teslim oldu, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı'nca 1 gün sonra serbest bırakıldı. Darbe sürecinde de Gülen, Sızıntı dergisinde ki yazısında "Ve işte şimdi, bin bir ümit ve sevinç içinde, asırlık bekleyişin tuluü saydığımız, bu son dirilişi, son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor; ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz" demişti.

Tabi Gülen'in darbeci Evren'e saygısı ve sevgisi de sorgulanamaz: "Evren, 12 Eylül sonrası seçmeli din derslerini zorunlu hale getirmekle çok yararlı bir iş yaptı. Bu iş, öyle büyüktür ki doğrusunu Allah bilir - hiç sevabı olmasa da bu icraatı ona yeter, Evren cennete gidebilir" diyordu Gülen... Ve tüm imkanlar önüne seriliyordu. Hatta büyümesi için seferberlik ilan ediliyordu. TSK'ya mankurtların yerleşmesi de adım adım başlıyordu. Bu inkar edilemeyecek bir gerçek" diye konuştu.

28 Şubat ile hakimiyet sağladılar

28 Şubat darbesinden de FETÖ'nün güçlenerek çıktığını, vesayetçilerle birlikte hareket ederek hakimiyet alanını derinleştirdiğini belirten Aslan Değirmenci, "28 Şubat darbesiyle birlikte FETÖ'cüler güçlendikçe askeri okullarda hakimiyet sağlıyor, sınavlara bulaştırdıkları hile ile sızmalarını derinleştiriyorlardı. Belli bir süre sonra askeri liseler, askeri harp okulları ve harp akademilerinde gerçekleştirilen sınavlarda usulsüzlükler ise rutine döndürülüyordu. TSK içerisine o dönem yerleştirilen öğrencilerin çoğu 15 Temmuz'da FETÖ'cü komutan olarak sahadaydı. İşgal emrini aldıkları Pensilvanya'ya kendilerini göstermek için milletin üzerine tank sürüp, alçak uçuşlarla alçak katliamlara imza atıp, milleti kendi silahlarıyla öldürüyorlardı" dedi.

PKK ve FETÖ emperyalizmin paralı askeri

Terör örgütü PKK'nın da FETÖ gibi darbeler döneminde güçlendiğine dikkat çeken Değirmenci, "İki örgüt taban ve tavan da zıt gözükse de üst akılları aynı. Bir başka ortak özellikleri de darbeler döneminde güçlenmeleri.. Temelleri aynı süreçte oluşturuldu, emperyalizmin iki ayrı paralı askeri gücü oluşturuldu.FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaptığı iş birliği, açıklamalar ve kanlı eylemlerle de açığa çıkıyor. Maskeleri düşüyor. Ve tabi FETÖ unsurları temizlenince terörle mücadeledeki başarıya da bakmak lazım. FETÖ'nün, PKK terör örgütüne bilgi sızdırmadığını kimse iddia edemez" şeklinde konuştu.