Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 16:22
Çay köyünden bahçesine giden Muhammed Acar'ın (36) kullandığı pat pat aracı devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile (74) ve İpek Acar (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız