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Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin, sadece gayrimilli bir çetenin iktidar arayışı olmadığını, Türkiye'nin bölgesinde etkisizleştirilmesine yönelik bir tertip olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 16:55
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Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu

Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin askeri teknolojide elde ettiği kabiliyetler ve kapasitenin, terörle mücadelede olduğu gibi Milli Misak'ın tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri "mavi vatan" iradesinin de en büyük dayanakları arasında olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin gerekçeleri arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarında ısrarcı olmasının da yer aldığını dile getiren Şentop, "15 Temmuz darbecileri, aziz milletimizin direnişi ve Cumhurbaşkanı'mızın kararlı liderliği ile bozguna uğrayınca şerefli ordumuzun askeri helikopterlerini gasbedip bir komşu ülkeye kaçmışlardır." dedi.

"Mavi vatan" konusunda ne kadar kararlı olduklarını bir kez daha ilan etmekte fayda gördüğünü belirten Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küçük dünyalarını ve zayıflıklarını sözde büyük idealler ile örtmeye çalışanlar, yeryüzünde Kızılelma'dan daha kutlu menzil, nizam-ı alemden daha mukaddes gaye ve bunları tahakkuk ettirmek üzere aziz milletimizden daha muhkem topluluk olmadığını bilmelidirler. Tarih, Çakan Bey'in ve Barbaros Hayreddin'in yaptıklarının şahididir. Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'a alp, Adalar Denizi'nde Gazi Çakan'a yoldaş, Preveze'de ve Akdeniz'de Barbaros Hayreddin'e levent olmayı şeref sayan aziz milletimiz için 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir.' emri, lüzumu halinde ifası elzem bir vazife olacaktır."

- "Ana gaye Türkiye'nin iddialarının peşinden gitme iradesini yok etmek"

Şentop, 15 Temmuz'un ana gayesinin Türkiye'nin uluslararası hukuktan, tarihi ve coğrafi haklarından kaynaklanan iddialarının peşinden gitme iradesini yok etmek, bu iddiaları tahakkuk ettirmek yönündeki gayretlerini sona erdirmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çekilmek istendiği etkisiz, iddiasız, milli hedeflere aykırı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarından feragat eden politik çizgiyi savunarak, bu darbeye karşı olunamayacağını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Daha açık ifadesiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de etkinleşmesini sağlayan politikalara karşı durarak; savunma sanayinde, terörle mücadelede ve yerli enerji çalışmalarında gösterilen gayreti takdir ettiğini ve takip edeceğini ilan etmeden, işgal edilen topraklarını destansı vatan muharebesi ile azat kılan Azerbaycan'ın haklı davasına verilen desteğin heyecanını içtenlikle yaşamadan 15 Temmuz darbe girişimi gerçekten kınanamaz.

15 Temmuz darbe girişimine yönelik karşı duruş, bu hain hamlenin sadece vahşi yöntemini ve icrasını tenkit etmekle sınırlı kalamaz. Bu darbe girişimine karşı sergilenecek hakiki tavır, onun nihai gayesini toptan reddetmektir. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi, sadece gayrimilli bir çetenin iktidar arayışı olmayıp Türkiye'nin bölgesinde etkisizleştirilmesine yönelik bir tertiptir. İşte bu yüzden, 15 Temmuz direnişini ortaya koyan aziz milletimize, vatanın ve milletin selameti için canını feda etmiş bütün şehitlerimize, gazilerimize karşı ihmal edilemeyecek vazifemiz, büyük Türkiye davasına kasteden, devletimizin kudretini ve milletimizin refahını hedef alan her teşebbüse, yöntemi ve retoriği ne olursa olsun, hangi kisvede ortaya çıkarsa çıksın amasız karşı durmaktır."

- "Liderini bulan milletin ve devletin zaferi"

Adnan Menderes'e yapılan darbeyi anımsatan Şentop, o gün Menderes'i desiseyle ve darbeyle indirmek isteyenlere karşı kalkan halkın yumruğunun yerini bulmadığını, o yumruğun millet düşmanlarının tepesine inmek için 15 Temmuz gecesini beklediğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, "O gece millet liderini, sesini; haklı öfkesi ve yumruğu da hedefini bulmuştur. 15 Temmuz gecesi bu aziz millet; ruhlarını satmış iş birlikçilere sadece Tayyip Erdoğan için değil, iktidardan düşürülüp Feriye Sarayı'nda katledilen Sultan Abdülaziz, istibdat bahanesiyle düşürülen Sultan II. Abdülhamit, darağacında şehit edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu, 12 Mart ve 12 Eylül'ün cinayetleri, 28 Şubat'ın utanç verici zulümleri, kimin özde kimin sözde olduğuna karar verebileceğini düşünen küstahların düşüklükleri için de indirmiştir yumruğunu." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin tavrını ve direnişini en yerinde tavsif edecek terkibin "halk ihtilali" olduğunu belirten Şentop, bu halk ihtilalinin liderinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, "Tarihin hakkını teslim edeceği bu liderliğin büyüklüğünü ifade, neticelerinin hayırlı olduğunu kabul etmek hakşinaslığın ve vatanperverliğin gereğidir. 15 Temmuz gecesi sergilenen direniş, liderini bulan milletin ve devletin zaferidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin tarihe nizam, coğrafyalara intizam vermekle maruf; hakkı hakim kılma cehdinin takipçisi, seciyesinde şecaat ve basireti harmanlamış aziz milletin inşa ettiği bir devlet geleneğinin son halkası olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu gelenekte, vazife söz konusu olduğunda feday-ı can etmek bir kazanç meselesi değil, bir kıvanç ve şeref vesilesidir. Malazgirt Ovası'nda, Miryokefalon'da, Kosova'da, İstanbul surları önünde, Mohaç'ta, Preveze'de, Büyük Taarruz'da, Beşparmak Dağları'nda, terörle mücadele yürütülen her karış vatan parçasında sergilenen kahramanlık işte bu ruh halinin eseridir. Mikyası ve şartları farklı olsa da 15 Temmuz gecesi şafak sökene kadar aziz milletimizin ortaya koyduğu direniş bu kahramanlık geleneğinin tabii bir devamıdır. Bu geleneğin son halkası ise Karabağ'ı işgalden azat etmek için verilen vatan muharebesinde şehadete yükselen vatan evlatlarıdır. Cenabıhak cümlesini cennetiyle, bizleri de şefaatleri ve hatıralarına sadakatle müşerref kılsın."

Mustafa Şentop, 15 Temmuz'un aziz milletin gurur ve şuur tablosu olarak tarihteki yerini aldığının altını çizerek, o gece hain darbe girişimine karşı mücadele veren herkesi minnetle andı ve tebrik etti.

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