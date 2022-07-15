Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
Bağcılar Kaymakamlığı, ilçede bir ilkokul bahçesindeki Atatürk büstüne yönelik saldırıya ilişkin 13-16 yaşlarındaki 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 17:04
Bağcılar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T. ve Y.T. adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız