Instagram'a ücretli gönderiler geliyor
Instagram, platformdaki içerik üreticilerine yeni bir kazanç yolu açmak amacıyla, paylaşımların ve reels videolarının ücretli şekilde görüntülenebildiği bir özellik duyurdu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Temmuz 2022 17:24
Instagram, içerik oluşturucuların gelir elde etmeleri ve hayranlarıyla platformunda etkileşim kurmaları için daha fazla yol sundu.
Instagram'ın başkanı Adam Mosseri yaptığı açıklamada, Instagram aboneliklerini kullanan içerik oluşturucuların gönderileri ve reelsleri aboneler için bir ödeme duvarının arkasına kilitleyebileceklerini ve bu içerik oluşturucuların doğrudan abonelerle sohbet edebileceklerini duyurdu.
Kaynak:CNETMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız