Japonya'da bir salkım üzüm 10 bin 800 dolar

Japonya'da yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman, sezonun ilk açık artırmasında rekor fiyata alıcı buldu.

Üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirilen açık artırmada, üzümün bir salkımı 1 buçuk milyon yene, yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı.

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan ve lezzetiyle meşhur üzüme sahip olmak için verilen mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı.

Kaplıca oteline satıldı

27 üzüm tanesinden oluşan 800 gram ağırlığındaki salkımı alan firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.

İlk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor.