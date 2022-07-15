Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Sponsorlu İçerik
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın
15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın
Yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi
Yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı 957 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 957 lira seviyesinden işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı
Dolar/TL, 17,49 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,49 seviyesinden işlem görüyor
Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Emlak sitelerinde kapora tuzağı
Emlak sitelerinde kapora tuzağı
Türkiye yatırımlarla bu kışı rahat atlatacak
Türkiye yatırımlarla bu kışı rahat atlatacak
KYK kredilerine iki formül
KYK kredilerine iki formül
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Brent petrol fiyatları, marttan beri en düşük seviyede
Brent petrol fiyatları, marttan beri en düşük seviyede
Emniyet: Polislere saldırıyı Suriyeliler yaptığı iddiası gerçek dışı
Emniyet: Polislere saldırıyı Suriyeliler yaptığı iddiası gerçek dışı
Bakan Kirişçi: Datça'daki yangın kontrol altına alınmıştır
Bakan Kirişçi: Datça'daki yangın kontrol altına alınmıştır
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan (69), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 18:20
Yazdır
Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Arıkan için Şişli'deki Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Arıkan'ın ailesi, yakınları ve eğitim camiasından isimler katıldı.

Arıkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor
TRT'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi
TRT'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
Kıyı Emniyeti'nden deniz araçlarıyla saygı seyri
Kıyı Emniyeti'nden deniz araçlarıyla saygı seyri
15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın
15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın
Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu dualarla anıldı
Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu dualarla anıldı

Bu Habere Tepkiniz

Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından üniversitelere tahsis edilen 4-b sözleşmeli kadrolarda merkezi alım sistemi uygulanmadığı için büyük bir koordinasyonsuzluk yaşanıyor!
Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Mesleki Yeterlik Kurumunda çalışan personele yapılan ilave tediye ödemeleri nedeniyle ayni ve nakdi tüm ödemelerin aylık net tutarları toplamı için öngörülen üst sınırların aşılması suretiyle kamu zararı oluştuğuna karar veren kararı onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
'Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız'

'Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu gece inşallah saat 00.13'te ülkemizin bütün camilerinde selalarla yeniden o günü o geceyi hatırlayacak ve anacağız" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Doktor sağlık sorusu ile veda etti!

Doktor sağlık sorusu ile veda etti!

Dr. Amra Adroviç Yıldız, sağlık sorusuna yanlış yanıt vererek sosyal medyada gündem oldu.