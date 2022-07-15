Soylu, 15 Temmuz ile ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 18:26
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.
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15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı pic.twitter.com/zpxMXXq8PTSüleyman Soylu (@suleymansoylu) July 15, 2022