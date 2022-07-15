Denizli'de kaybolan zihinsel engelli kadın 'drone' desteğiyle bulundu
Denizli'nin Buldan ilçesinde kaybolan 51 yaşındaki zihinsel engelli kadın, AFAD ekiplerinin drone ile yaptığı arama sonucu bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 18:29
Türlübey Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı dağlık alandaki çadırdan sabah ayrılan Hatice Özen'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Özen'in gidebileceği alanlarda çalışma yapan AFAD ekipleri, bölgeyi havadan da drone ile taradı.
Ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışma sonrası Özen'in bulunduğu yeri drone desteğiyle tespit etti.
Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız