'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 20:21
Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğunluk devam ediyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.
Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız