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Bakan Çavuşoğlu:Hamdolsun milletimiz bu oyunu bozdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları çalışmalar sayesinde FETÖ mensuplarının artık dünyanın hiçbir yerinde güvende olmadığını belirterek, "Nerede olursa olsunlar er geç yargı önüne çıkacaklar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 23:30
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Bakan Çavuşoğlu:Hamdolsun milletimiz bu oyunu bozdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da konuştu:

- "FETÖ mensupları artık dünyanın hiçbir yerinde güvende değiller ve güvende olamayacaklar. Nerede olursa olsunlar er geç yargı önüne çıkacaklar"

- "(Rusya-Ukrayna savaşı) Hem savaşın sona erdirilmesi hem gıda krizinin çözümünde samimiyetle çalışan en önemli aktör Türkiye. Bu konularda herkes Türkiye'nin çabalarına umut bağlamış durumda"

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Şelale önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehitler için Kuran okundu, dua edildi. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin videolu mesajını dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, herkesin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlayarak, 6 yıl önce bugün sokağa dökülen milyonlarca vatan evladının FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini püskürttüğünü söyledi.

Darbe girişiminde 252 vatandaşın şehit düştüğünü, 2 binden fazla vatandaşın gazi olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Alanyalı kardeşlerim de o hain gecede bu meydanda toplandı. Hainlere 'dur' dedi. 'Önce vatan, önce bayrak' sesleri bu meydandan yükseldi. Günlerce süren demokrasi nöbetleriyle bu meydanı hıncahınç doldurarak tüm dünyaya mesaj verdiniz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bir oldukça diri olacaklarını, diri oldukça da iri olacaklarını dosta düşmana gösterdiklerini ifade ederek, FETÖ terör örgütünün 60'lardan bu yana devletin tüm kurumlarına sızdığını vurguladı.

'Hamdolsun milletimiz bu oyunu bozdu'

FETÖ'cülerin Dışişleri Bakanlığına da sızdıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımda 639 FETÖ'cü kamu görevinden çıkartıldı. Bunların 525'i kariyer personeldi. Yani 321'i meslek, 204'ü konsolosluk ihtisas memuru. Bugün 1927 diplomatik kariyer memurumuz şerefle görev yapıyor. Dönüp baktığımızda ne büyük bir badire atlattığımızı daha iyi görüyoruz. Bir düşünün, bir nesil diplomat, general, hakim ve savcıların büyük bölümü FETÖ'cü olacaktı. Ordumuza, yargımıza, emniyete, mülkiyeye, bu aziz vatana ihaneti gaye edinmiş bir haine biat eden mankurtlar hakim olacaktı. Hamdolsun milletimiz bu oyunu bozdu. Milletimizin dindarlığından, alicenaplığından istifade eden bu hainlere gereken ders verildi. FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü. Darbe girişiminden sonraki ilk aylar sayımız azaldı özellikle kamuda ama gücümüz arttı. Çünkü geride kalan vatan evlatları devletine ve milletine sadakatle çalıştı."

İçeride güçlü olunca, dışarıda da güçlendiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, 15 Temmuz'dan sadece 1,5 ay sonra Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptıklarını, Afrika'dan Kafkaslara, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar çok geniş bir coğrafyada hiç olmadığı kadar aktif hale geldiklerine dikkati çekti.

- Savaşın sona erdirilmesi ve gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü

Artık bu coğrafyalarda Türkiye olmadan istikrardan, barıştan söz etmenin mümkün olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "İşte en son Ukrayna krizinde görüyorsunuz. Hem savaşın sona erdirilmesi hem gıda krizinin çözümünde samimiyetle çalışan en önemli aktör Türkiye. Bu konularda herkes Türkiye'nin çabalarına umut bağlamış durumda. Gıda krizinin çözümünde bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarına teşekkür etti." dedi.

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İçeride olduğu gibi yurt dışında da hainlerle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine başvurunca 'önce teröristlere destek vermeyi durduracaksın' dedik. İsveç ve Finlandiya, YPG-PYD ve FETÖ terör örgütlerine destek vermeyeceğini yazılı olarak taahhüt etti. İmzaladığımız belge NATO Liderler Bildirisine de girdi, böylece tüm NATO üyeleri için bir referans halini aldı. Geçen sene ekimde, Cumhurbaşkanımızın Togo, Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla yaptıkları zirve sonrası yayınlanan dörtlü bildiride FETÖ'nün ismi terör örgütü olarak yer aldı. Çünkü bunlar en çok Afrika'da yuvalandılar. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya Parlamenter Asamblesi FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıyan kararlar aldı. Pakistan Anayasa Mahkemesi FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etti, faaliyetlerini yasakladı."

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün bulunduğu tüm ülkelere kendileri için de tehdit olduğunu anlattıklarını, 45 ülkede FETÖ iltisaklı eğitim faaliyetlerini engellediklerini, bunların 21'inde okulların Maarif Vakfına devredildiğini söyledi.

'Milletimizin hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz'

Maarif Vakfı'nın 32 ülkede yeni okullar açtığını, 50'den fazla ülkede 400'den fazla okulu işlettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "FETÖ mensupları artık dünyanın hiçbir yerinde güvende değiller ve güvende olamayacaklar. Nerede olursa olsunlar er geç yargı önüne çıkacaklar. Devlet aklı sabır ve kararlılıkla işlemeye devam edecek. Bugün dünyanın her yerinde temsilciliklerimiz yani büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız 15 Temmuz'u vatandaşlarımızla birlikte idrak ediyor. Bugün Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar her yerde mevlitler okutuyor, sergiler düzenliyor, fidanlar dikiyoruz." ifadelerini kullandı.

FETÖ konusunda yazdıkları bir makalenin dünyada 101 farklı ülkede bugün yayımlandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bazı Dışişleri Bakanlarından da olumlu mesajlar aldığını söyledi.

15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destanın, birliğin 6 yıl sonra daha da güçlü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dışarıda, içeride gücümüzün kaynağı, milletimizin duası, birliğimizin devamıdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasına layık olmak boynumuzun borcudur. Bunun için bize yorulmak, durmak yok. Çalışmaya, milletimizin hak ve çıkarlarını her yerde korumaya devam edeceğiz. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hamdolsun, ülkemiz üzerinde oyunlar oynayanlar başarılı olamadı, olamayacak. Yeter ki biz bir olalım, birlik olalım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle aşamayacağımız engel yok."

Öte yandan, öğrenciler 15 Temmuz ile ilgili şiir okurken duygulanan Çavuşoğlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir, kompozisyon ve resim konularında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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