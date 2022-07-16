Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Hükümetin geniş halk kesimlerini ilgilendiren sorunların çözümünde yol haritasını oluşturan takvimde sıra sözleşmeli personele geliyor.

3600 ek gösterge ve asgari ücrete ara zammın ardından hükümetin gündemi sözleşmeli personel olacak. Çalışma ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın koordinesinde devam eden mesaisinde bayram tatili sonrasında vites yükseltmesi bekleniyor. Hedef düzenlemenin ekim ayında Meclis'e getirilmesi.

TÜM PERSONELE KADRO

Sözleşmeliler ile ilgili yapılacak düzenlemede kamuda sözleşmeli statüde çalışan personelin tümünün kadroya alınması üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu çerçevede kamuya giren sözleşmelilerin 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içerisinde kadroya alınması formülü üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

Kamuda 3 milyona yakın kadrolu memur ve 500 binin üzerinde de sözleşmeli personel bulunuyor. Kamuda çalışan sözleşmeli personel, ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapıyor.

SIRADA EYT DÜZENLEMESİ VAR

2022 yılından itibaren çalışanları ilgilendiren gündem maddelerin başında 3600 ek gösterge geldi. Ocak ayında başlanılan ek gösterge mayıs ayı itibari ile sonuçlandı. Asgari ücrete haziran ayı sonunda yüzde 30'luk bir ara zam gerçekleştirilirken takvimde sözleşmeli personelin kadroya alınması sonrasında sıranın yıl bitmeden EYT düzenlemesine gelmesi bekleniyor.

Mehmet Güney